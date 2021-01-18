Tunus'ta protestocular ile polis arasındaki çatışmalar en az 15 şehirde devam ediyor; 242 kişi gözaltına alındı

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Tunus'un en az 15 kentinde protestocular ile polis güçleri arasındaki çatışmalar ikinci gününde de devam etti.

Arap Baharı'nın onuncu yıldönümünde Tunus demokratikleşmeye doğru bazı adımlar atmış olsa da ekonomik durum daha da kötüleşti. Halk, 10 yıl önce yoksulluk, yozlaşma ve adaletsizliğe karşı sokağa dökülmüştü. Yetkililerin "isyan" olarak nitelendirdiği mevcut eylemlerde ise protestocuların ortak bir talebi bulunmuyor.

Savunma Bakanlığı, Reuters'a yaptığı açıklamada Susa, Bizerte, Kassarin ve Seliana kentlerine hükûmet binalarını korumak için asker indiğini bildirdi.

Tunuslu yetkililer, pazar günü protestocular ile polisler arasında çıkan eylemlerin ardından en az 240 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Reuters'a konuşan görgü tanıkları bazı dükkanların yağmalandığını söyledi.