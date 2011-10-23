-Tunus seçimde TUNUS (A.A) - 23.10.2011 - Tunus'ta yeni anayasayı hazırlamakla görevli Ulusal Kurucu Meclis'in üyelerini belirlemek için yapılan seçimlerde oy verme işlemi başladı. Bir sonraki genel seçimlere kadar ülkeyi yönetecek yeni hükümeti de oluşturacak kurucu meclisin 217 üyesinin belirleneceği seçimler için yerel saatle 07.00'de (TSİ 09.00) açılan sandıklar yerel saatle 19.00'da kapanacak. Ülkedeki 7 milyonu aşkın seçmenin sandık başına çağrıldığı seçimlerde oy sayma işlemi sandıkların kapanmasının hemen ardından başlayacak. Tüm ülkedeki 27 seçim bölgesinden gelecek ilk sonuçların gece belli olması bekleniyor. 42 bin güvenlik görevlisinin emniyeti sağlayacağı Tunus tarihinin ilk özgür seçimlerinde 1500'den fazla aday listesi bulunurken, seçimlere katılım oranı merakla bekleniyor.