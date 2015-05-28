Tunus saldırısında bir kişi daha yakalandı



Tunus İçişleri Bakanlığı söz konusu zanlının pazar günü Libya'dan Tunus'a geçmek istediği sırada gözaltına alındığını açıkladı. Fas kökenli zanlının Tunus Bardo Milli Müzesi'ne düzenlenen saldırıyla dolaylı bir bağlantısı olduğu tahmin ediliyor. Tunus İçişleri Bakanlığı Bardo saldırısıyla dolaylı bağlantısı olduğu gerekçesiyle iki Faslı ve bir Tunuslu'nun arandığını duyurmuştu.

İtalyan yetkililer geçen haftalarda saldırıyla ilgili olarak 22 yaşında bir Fas kökenlinin yakalandığını duyurmuştu. Söz konusu zanlının yasadışı yollardan İtalya'ya geldiği ortaya çıkmıştı.

Tunus Bardo Müzesi'ne 18 Mart'ta düzenlenen silahlı saldırıda 22 kişi hayatını kaybetmişti. Ölenler Avustralya, Belçika, Fransa,, İngiltere, İtalya, Japonya, Kolombiya, Polonya, Rusya ve İspanya'dan turistlerdi. Saldırıyı radikal IŞİD örgütü üstlenmişti. Tunus hükümeti ise saldırıdan El Kaide ile bağlantılı Okba İbn Nefa grubunu sorumlu tutuyor. Bu grubun başındaki Cezayirli Lokman Ebu Sakhr'ın saldırıyı planladığı iddia ediliyor.