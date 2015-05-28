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Dünya
Deutsche Welle

Tunus saldırısında bir kişi daha yakalandı

Tunus'ta Bardo Milli Müzesi'ne saldırı düzenleyerek 22 kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle ikinci bir kişi daha gözaltına alındı.

28 Mayıs 2015 19:35


Tunus İçişleri Bakanlığı söz konusu zanlının pazar günü Libya'dan Tunus'a geçmek istediği sırada gözaltına alındığını açıkladı. Fas kökenli zanlının Tunus Bardo Milli Müzesi'ne düzenlenen saldırıyla dolaylı bir bağlantısı olduğu tahmin ediliyor. Tunus İçişleri Bakanlığı Bardo saldırısıyla dolaylı bağlantısı olduğu gerekçesiyle iki Faslı ve bir Tunuslu'nun arandığını duyurmuştu.

İtalyan yetkililer geçen haftalarda saldırıyla ilgili olarak 22 yaşında bir Fas kökenlinin yakalandığını duyurmuştu. Söz konusu zanlının yasadışı yollardan İtalya'ya geldiği ortaya çıkmıştı.

Tunus Bardo Müzesi'ne 18 Mart'ta düzenlenen silahlı saldırıda 22 kişi hayatını kaybetmişti. Ölenler Avustralya, Belçika, Fransa,, İngiltere, İtalya, Japonya, Kolombiya, Polonya, Rusya ve İspanya'dan turistlerdi. Saldırıyı radikal IŞİD örgütü üstlenmişti. Tunus hükümeti ise saldırıdan El Kaide ile bağlantılı Okba İbn Nefa grubunu sorumlu tutuyor. Bu grubun başındaki Cezayirli Lokman Ebu Sakhr'ın saldırıyı planladığı iddia ediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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