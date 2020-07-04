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Dünya

Tunus Parlamentosu'nda İhvan'ın statüsünün görüşülmesine izin verilmedi

04 Temmuz 2020 07:13

Tunus Parlamento Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) terör örgütü olarak sınıflandırılması hedefiyle parlamentoda görüşülmesi için yapılan talebin incelendiği ve Genel Kurul oturumu gündemine alınmadığı belirtildi. 

Açıklamada, Genel Kurul gündemine alınmamasının iç tüzüğe aykırı olduğu ve sunulan talepte "yeni terör suçu" sınıflandırması bulunduğu bunun da yasama alanına girdiği ifade edildi.

Konuya ilişkin daha önce açıklamalarda bulunan Nahda Hareketi Milletvekili Seyyid el-Fircani, konunun Tunus'u hiçbir şekilde ilgilendirmediğini bunun yurtdışı kaynaklı ajandalardan ibaret, saf ve boş bir konu olduğunu söylemişti.

 

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