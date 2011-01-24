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Dünya

TUNUS ORDUSUNDAN DEVRİMİ KORUMA SÖZÜ TUNUS (A.A)

24 Ocak 2011 21:30

-TUNUS ORDUSUNDAN DEVRİMİ KORUMA SÖZÜ TUNUS (A.A) - 24.01.2011 - Devrik Devlet Başkanı Zeynelabidin Bin Ali'ye destek vermeyen Tunus ordusu, devrimi koruma sözü verdi. Tunus Kara Kuvvetleri Komutanı Raşid Ammar, başbakanlık önünde toplanan kalabalığa yaptığı açıklamada, ülkede siyasi bir boşluğun diktatörlüğü geri getireceğini belirterek, devrimi koruma yemini etti. Ammar, kalabalığa, "Bizim devrimimiz, sizin devriminiz. Gençliğin devrimi, boşluk çağrısı yapanlar tarafından istismar edilebilir ve yitebilir. Ordu, devrimi koruyacaktır" sözleriyle seslendi. Tunuslu siyasi kaynaklar da, siyasilerin, geçici hükümette değişiklik yapması ve "devrimi koruması" için "akil adamlar"dan oluşacak bir komitenin kurulması konusunda müzakerelerde bulunduklarını bildirdi.  Kaynaklar, sözkonusu komitede yer alacak isimler arasında, muhalif siyasetçi Ahmet Mestiri'nin de bulunabileceğini söylediler. Bu arada Tunuslu özel televizyon kanalı Hannibal TV'nin sahibi Larbi Nasra, tutuklandıktan bir gün sonra serbest bırakıldı.  Hannibal TV, vatana ihanetle ve televizyon kanalı vasıtasıyla devrik devlet başkanının ülkeye dönüşü için çalışmakla suçlanan Nasra'nın serbest bırakıldığını duyurdu.  Haberde konuyla ilgili ayrıntılı bilgi ise verilmedi.

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