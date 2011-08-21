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Dünya

Tunus Libya Geçici Ulusal Konseyi'ni tanıdı TUNUS (A.A)

21 Ağustos 2011 06:37

-Tunus Libya Geçici Ulusal Konseyi'ni tanıdı TUNUS (A.A) - 21.08.2011 - Tunus'un, Libya'da muhalifler tarafından kurulan ''Geçici Ulusal Konsey''i tanıdığı belirtildi. Tunus resmi haber ajansı TAP'da, Tunus Dışişleri Bakanlığının Libya'da muhalifler tarafından kurulan ''Geçici Ulusal Konsey'i Libya halkının tek meşru temsilcisi olarak tanıdığı bildirildi. Fransa ve İtalya, Bingazi merkezli Geçici Ulusal Konsey'i tanıyan ilk ülkeler olmuş, sonrasında ABD'de konseyi tanıdığını açıklamıştı. (AP-İRE-İU)

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