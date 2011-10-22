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Dünya

Tunus halkı sandık başına gidiyor TUNUS (A.A)

22 Ekim 2011 12:56

-Tunus halkı sandık başına gidiyor TUNUS (A.A) - 22.10.2011 - A.A ekibi - "Arap Baharı"nın mimarı Tunuslular, yarın tarihlerinin ilk özgür seçimlerinde yeni bir rejimin ve anayasanın temellerini atmakla yükümlü Ulusal Kurucu Meclis üyelerini belirlemek üzere sandık başına gidecek. Ennahda hareketinin favori gösterildiği ilk çoğulcu seçimlerde, 7 milyonu aşkın seçmen aynı zamanda cumhurbaşkanı vekilini de seçecek yeni anayasayı hazırlamakla yükümlü kurucu meclisinin 217 delegesini(milletvekili) belirleyecek. Bazı çevrelere göre, ülkeyi bilinmez bir yöne sürükleyecek 81 partinin katılacağı seçimlerde, 1500'den fazla listede yer alan yaklaşık 11 bin aday yarışacak. Zeynelabidin Bin Ali'ye karşı yıllarca muhalefet eden "modernistler"in Ennahda hareketine karşı bir cephe kuramadıkları seçimlerde, liderliğini Ahmed Necib Çebbi'nin yaptığı İlerici Demokrat Parti (PDP) ve işadamı Mustafa Ben Cafer'in Ettakatol partisinin yanı sıra eski komünistlerin başını çektiği sol koalisyon Ettacdid ile Demokrat Modernist Kutup (PDM) yarışın önde gelen siyasi partileri arasında yer alıyor. Adayların çokluğu dolayısıyla seçmenin iradesini yansıtırken büyük sıkıntı yaşayabileceği Tunus'taki seçimlerde ayrıca önemli sayıda bağımsız liste de yer alacak. Bağımsız bir komisyon olan Isie tarafından organize edilen seçimler için kampanya süresi de dün gece yarısı sona erdi. Kampanyanın son gününde son mitingini başkent Tunus'un Ben Arus semtinde düzenleyen Ennahda hareketinin lideri Raşid Gannuşi binlerce kişiye hitap ederken, kent merkezinde de siyasi partilerin gönüllüleri kampanya bitimine dek broşür dağıttı. Genç seyyar satıcı Muhammed Buazizi'nin 17 Aralık 2010'da kendisini yakmasıyla fitilini ateşlediği devrimin ardından yapılacak seçimlerde 40 binden fazla güvenlik gücü görev yapacak.

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