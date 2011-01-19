-TUNUS GEÇMİŞLE BAĞINI KOPARACAK TUNUS (A.A) - 19.01.2011 - Tunus geçici Devlet Başkanı Fuad Mebazza, ülkeden kaçan lider Zeynelabidin Bin Ali dönemiyle bağların tamamen koparılacağı sözü verdi. Mebazza, Tunus devlet televizyonundan yayımlanan konuşmasında, yeni yönetimin önceliklerinden birinin de, siyasal partilerin devletten tamamen bağımsız hale getirilmeleri olduğunu belirtti. Bin Ali'nin geçen hafta ülkeden ayrılmasından sonra hala düzenin bozulmasına, karışıklık çıkarmaya çalışanlar bulunduğunu ifade eden Mebazza, bunun sorumlularının güvenlik güçlerince yakalandığını kaydetti. Mebazza, ülkede güvenliğin sağlanması için çalışmaya devam edeceğini kaydetti.