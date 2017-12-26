T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Tunus Emirates uçuşlarını askıya aldı

Tunus, Tunus pasaportlu kadınların geçen haftadan bu yana uçaklarına binmesine izin vermeyen Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ait Emirates Havayolları’nın ülkeye uçuşlarını askıya aldı.

26 Aralık 2017 01:02

Tunus Ulaştırma Bakanlığı yaptığı açıklamada Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait Emirates Havayolları’nın başkent Tunus’a giden bütün uçuşlarını, "uçuşlarını uluslararası hukuk ve anlaşmalar doğrultusunda yapmak için uygun çözümü bulana kadar askıya aldığını” belirtti.

Tunus Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre BAE bu kararı Tunuslu veya Suriye ile Irak'tan gelen ve Tunus pasaportu ile seyahat eden kadınların BAE’de saldırı planladıklarına dair ellerinde "ciddi güvenlik bilgileri” olması sebebiyle aldı.

Tunuslu veya Tunus pasaportu ile seyahat eden kadınların Dubai'ye giden Emirates uçaklarına geçtiğimiz cuma gününden bu yana neden alınmadığına dair bir açıklama yapmayan Emirates Havayolları, bu karar üzerine pazartesi günü Tunus'a giden ve Tunus'tan gelen uçuşlarını iptal etti.

BAE'nin Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş Twitter'dan yaptığı açıklamada Emirates uçuşlarının askıya alınması kararının güvenlik sebebiyle verildiğini ve kararın geçici olduğunu belirtti.

Emirates Havayolları’nın geçtiğimiz cuma günü Tunus pasaportuna sahip kadınları uçaklarına almaması üzerine Tunus, BAE büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırmıştı.

DW/dpa/AP/Reuters, DÇÜ/HS

©Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Tunus TunusBirleşik Arap EmirlikleriEmirates HavayollarıUlaştırma BakanlığıEmirates Havayolları&rsquo;nınTunus&rsquo;aCumhurbaşkanlığıBAETunusluSuriyeIrakTunusBAE&rsquo;deDubaiEmiratesDışişlerinden Sorumlu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24