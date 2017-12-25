T24 LogoT24 Logo
Dünya

Tunus Emirates uçuşlarını askıya aldı

Mergim Özdamar / İstanbul, 25 Aralık (DHA) – Tunus Ulaştırma Bakanlığı, tüm Emirates Havayolu uçaklarının Kuzey Afrika ülkesine gidiş dönüşünü durdurduğunu bildirdi

25 Aralık 2017 18:59

Mergim Özdamar / İstanbul, 25 Aralık (DHA) – Tunus Ulaştırma Bakanlığı, tüm Emirates Havayolu uçaklarının Kuzey Afrika ülkesine gidiş dönüşünü durdurduğunu bildirdi.
Pazar günü yapılan açıklama, Tunuslu kadınların Birleşik Arap Emirlikleri kökenli havayolu şirketi ile Dubai\'ye yaptıkları uçuşa alınmamalarının ardından geldi.
Ulaştırma Bakanlığı\'nın Facebook sayfasından yapılan açıklamada, \"Şirketin uluslararası yasalar ve anlaşmalar uyarınca uçuşlarını yapmak için uygun bir çözüm bulması sağlanıncaya kadar Emirates Havayolları\'nın Tunus\'a ve Tunus\'tan olan uçuşlarını askıya alma kararı aldık\" denildi.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Anwar Gargash, seyahat kısıtlamasının güvenlik nedeniyle yapıldığını açıkladı. Gargash, Twitter\'da yaptığı açıklamada, \"Tunuslu kardeşlerimizle, belirli ve esaslı tedbirleri almayı gerektiren güvenlik bilgileri ile ilgili görüşmeler yaptık\" dedi.
BAE Bakanı ayrıca Tunuslu kadınları takdir ettiğini ve saygılı olduğunu belirterek, \"Yorumlama ve hatalara karşı girişimlerden kaçınmalıyız\" dedi.
Tunus\'un Ulaştırma Bakanlığı Cuma günü yapılan bir açıklamada, bu tür eylemlerin \"yasadışı\" ve \"uluslararası sivil havacılıkta yürürlükte bulunan yönetmeliklerle çelişkili\" olduğunu söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MergimAralık DHATunus Ulaştırma BakanlığıEmirates HavayoluKuzey AfrikaPazarTunusluBirleşik Arap EmirlikleriDubaiUlaştırma Bakanlığı FacebookEmirates Havayolları TunusTunusBirleşik Arap Emirlikleri BAE Dışişleri

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24