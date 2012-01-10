-Tunus Dışişleri Bakanı Abdessalem Ankara'ya geliyor ANKARA (A.A) - 09.01.2012 - Tunus Dışişleri Bakanı Rafik Abdessalem, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun daveti üzerine yarın Ankara'ya geliyor. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu ziyaretin, Tunus'ta Yasemin Devriminden sonra 23 Aralık 2011 tarihinde kurulan hükümette Dışişleri Bakanı olarak atanan Rafik Abdessalem'in ilk yurt dışı ziyareti olması dolayısıyla Türkiye-Tunus ilişkileri bakımından özel önem taşıdığı belirtildi. Davutoğlu ile Abdessalem arasında gerçekleştirilecek görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alınacağı bildirildi. Tunus Dışişleri Bakanı Abdessalem, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilecek.