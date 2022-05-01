Tunus Cumhurbaşkanlığı: 25 Temmuz'daki referandum ülkenin yeni anayasasını belirleyecek

Tunus Cumhurbaşkanlığı, 25 Temmuz'da yapılacak referandumun ülkenin yeni anayasasını belirleyeceğini bildirdi.

Tunus Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kays Said, Kartaca Sarayı'nda Tunus Üniversitesi anayasa hukuku profesörleri Sadık Belıyd ve Muhammed Salih bin İsa ile bir araya geldi.

Görüşmede ülkede yeni bir cumhuriyet tesisi için halk iradesini gerçekleştirme yolları ve hukuki durumun ele alındığı belirtildi.

Bunun yanı sıra hazırlanacak ve 25 Temmuz'da referandumla onaylanacak yeni anayasayla ilgili tüm konuların masaya yatırıldığı aktarılan açıklamada, referandumun ülkenin yeni anayasasını belirleyeceğine işaret edildi.

Cumhurbaşkanı Said, 25 Temmuz'da referandum yapılacağını, herkesin siyasi rejim hakkındaki görüşünü belirteceğini duyurmuştu.

Tunus'ta yaşanan siyasi gelişmeler

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said'in geçen yıl açıkladığı olağanüstü kararlar ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Önce 25 Temmuz 2021'de parlamentonun çalışmalarını donduran ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Said, 13 Aralık 2021'de açıkladığı "siyasi krizden çıkışın yol haritası" ile ülkede 25 Temmuz 2022'de Anayasa değişikliği referandumu, 17 Aralık 2022'de ise erken genel seçime gidileceğini ve o zamana kadar Meclisin kapalı kalacağını duyurdu.

Tunus'ta bazı kesimler Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendirirken, Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.