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BBC Türkçe

Tunus, Berlin saldırganının yeğenini tutukladı

Almanya'nın başkenti Berlin'da Noel pazarına yönelik saldırı düzenleyen Anis Amri'nin yeğeni ve iki ayrı şüpheli Tunus'ta tutuklandı. Tunus İçişeri Bakanı, Amri'nin yeğeninin amcasıyla Telegram üzerinden iletişim kurduğunu ve bir 'terör hücresinin' üyesi

24 Aralık 2016 19:59

Tunus güvenlik güçleri, Almanya'nın başkenti Berlin'de bir Noel pazarına yönelik saldırı düzenleyen Anis Amri'nin yeğeni ve iki ayrı şüpheliyi tutukladı.

Tunus İçişleri Bakanlığı, 18 ve 27 yaşları arasındaki üç kişinin 'bir terör hücresinin' parçası olduğunu açıkladı.

Tunus doğumlu 24 yaşındaki Amri, Cuma günü İtalya'nın Milano kentinde polis tarafından öldürülmüştü.

Pazartesi günü gerçekleştirilen saldırıda 12 kişi yaşamını yitirmiş, 49 kişi yaralanmıştı.

İçişleri Bakanlığı, Amri'nin yeğeninin, amcasıyla, güvenlik güçlerinin takibini bertaraf etmek için Telegram uygulaması üzerinden iletişim kurduğunu itiraf ettiğini söyledi.

Açıklamada Amri'nin yeğeninin de IŞİD'i (Irak Şam İslam Devleti) desteklediği belirtildi.

IŞİD Cuma günü, Amri'nin örgütün lideri Ebubekir Bağdadi'ye bağlılık yemini ettiğini gösterdiği öne sürülen bir video yayınlamıştı.

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