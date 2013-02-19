Tunus Başbakanı istifa etti

Tunus Başbakanı Hammadi el-Cibali istifa ettiğini açıkladı. Düzenlenen basın toplantısında konuşan Cibali, istifa kararını, teknokrat hükümetinin başarısızlığa uğraması durumunda istifa edeceğine dair söz verdiği gerekçesiyle aldığını söyledi.

Tunus Başbakanı Hammadi el-Cibali'nin, Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki'ye istifasını sunduğu bildirildi.

Kartaca'daki Devlet Konuk Sarayı'nda düzenlediği basın toplantısıyla istifasını duyuran Cibali, ''İstifam ve girişimimin başarısızlığa uğraması Tunus'un ve devrimin başarısızlığa uğraması değildir'' dedi.

Kararını, ülkedeki siyasi elite güvenin yenilenmesi ve teknokrat hükümeti girişiminin başarısızlığa uğraması durumunda istifa edeceği yönünde verdiği söz nedeniyle aldığını vurgulayan Cibali, şöyle konuştu:

''Gelecek parlamento seçimlerine aday olarak katılmayacağım. Devlet tüm Tunusluların özgürlüğünü sağlamalıdır. Halkıma hizmet etmek için verdiğim sözlerimde duruyorum, ancak şartlarım var. Girişimim (teknokrat hükümeti) ülkeyi şiddet sarmalına düşürmeyi engellemek amaçlıydı, siyasi çekişmelerden uzakta önceliği kalkınma olan bir hükümet oluşturmayı hedeflemekteydi.''

Cibali ayrıca koalisyonu oluşturan partilerin girişimine destek vermeleri için uğraştığını, ''teknokrat hükümeti'' önerisinin çözüm olarak hala geçerliliğini koruduğunu belirtti.

Siyasi çekişmelerden uzakta Tunusluları savunan bir hükümetin başına geçebileceğini dile getiren Cibali, ''Seçim tarihini belirlemeyecek bir müstakbel hükümetin içinde olmayacağım'' dedi.