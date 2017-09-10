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Dünya

Tunus, Avrupa'ya 'güneşini' satacak

Kurulacak güneş enerjisi tesisinin Manhattan adasının üç katı büyüklüğünde olması bekleniyor

10 Eylül 2017 19:29

Londra merkezli enerji şirketi TuNur, Tunus'ta Sahra Çölü'ne güneş enerjisi parkı kurmayı ve burada üreteceği elektriği de Avrupa'ya satmayı planlıyor. Proje, Tunus hükümetinin onayını bekliyor.

TuNur'un planladığı 4,5 GW'lık dev proje kapsamında kurulacak olan güneş enerjisi panelleriyle üretilecek olana elektriğin deniz altına yerleştirilecek olan kablolarla Malta, İtalya ve Fransa'ya taşınması öngörülüyor.

5 milyar euroya mal olacak

Hayata geçirilmesi halinde, bugüne kadar geliştirilen en büyük enerji ihracat projesi olacak. Yaklaşık 5 milyar euroya mal olması beklenen tesisin inşaatına 2019 yılında başlanması planlanıyor.

Guardian'da yer alan habere göre, TuNur CEO'su Kevin Sara, "Malta üzerinden Avrupa şebekesine ilk elektriği 2022 yılına kadar vermeyi hedefliyoruz" dedi.

Sara, Malta'nın yanı sıra ilk etapta İtalya'ya kablo döşeneceğini ve Fransa bağlantısının ise 2024 yılına kadar tamamlanıp devreye alınacağını belirtti.

Kurulacak güneş enerjisi tesisinin New York'taki Manhattan adasının üç katı büyüklüğünde olması bekleniyor.

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