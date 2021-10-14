Tunus açıklarında alabora olan tekneden 123 sığınmacı kurtarıldı

Tunus açıklarında farklı Afrika ülkelerinden 123 sığınmacının kurtarıldığı bildirildi.

Tunus Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sefaks'ın Kerkene Adası açıklarında teknelerinin alabora olması sonucu 17'si kadın toplam 123 sığınmacının kurtarıldığı, göçmenlerin 16-40 yaş arasında oldukları belirtildi.

Açıklamada, kurtarılan sığınmacıların işlemlerin tamamlanmasının ardından göçmen merkezlerine gönderilecekleri bildirildi.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen sığınmacılar için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

Her yıl binlerce göçmen daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.