-TUNUS: 58 - İRAN: 71 İSTANBUL (A.A) - 30.08.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası (B) Grubu'nun iki zayıf takımını karşı karşıya getiren maçta İran, Tunus'u 71-58 yenerek ilk galibiyetini aldı. Mücadelenin ilk periyodunda Kamrany ile basketler bulan İran, oyuna ağırlığını koydu. İlk periyotu 23-11 önde geçen İran, pota altında Ehadadi ile etkili olarak ilk yarıyı da 33-23 üstün kapattı. Tunus'un 3. periyottaki gayretleri de yeterli olmadı ve İran, bu çeyreği Kazemi ve Davari'nin basketleriyle 55-36 önde geçti. Son periyotta tam saha pres uygulayarak rakibini hataya zorlayan Tunus, bunda başarılı oldu ve üst üste toplar kazandı. Tunus, 34. dakikada Slimane'nin basketiyle farkı 4 sayıya kadar (56-52) indirdi. Ancak aynı hatayı yapan ve hücumda üst üste top kayıpları yaşayan Tunus karşısında İran, hızlı hücumlarda Kamrany ile sayılar üretti. İran, karşılaşmayı 71-58 kazanarak şampiyonadaki ilk galibiyetine imza attı. Salon: Abdi İpekçi Hakemler: Jose Martin (İspanya) xxxx, Jose Hernan Melgarejo Pinto (Kolombiya) xxx, Carlos Jose Julio (Arjantin) xxx Tunus: Kechrid x 4, Dhifallah xx 9, Rzig x, Slimane xx 6, Mejri xxx 10, Laghnej x 4, Hadidane x, Maoua xx 7, Braa x 3, Knioua x 5, Ben Romdhane xx 10 İran: Kamrany xxx 15, Davari xx 8, Sahakian x 4, Kazemi xxx 14, Ehadadi xxxx 23, Nabipoor x, Davoudichegani x 2, Veisi xx 5, Zandi x 1. Periyot: 11-23 Devre: 23-33 3. Periyot: 36-55