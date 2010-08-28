-TUNUS: 56 - SLOVENYA: 80 İSTANBUL (A.A) - 28.08.2010 - 2010 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası (B) Grubu ilk maçında Slovenya, Tunus'u 24 sayı farkla 80-56 yendi. Nachbar ve Goran Dragic'in dış atışlardan bulduğu sayılarla ilk dakikadan itibaren üstünlüğü eline alan Slovenya, 5. dakikayı 14-8 önde geçti. Tunus, Mejri'nin gayretleriyle oyunda dengeyi kurmaya çalıştıysa da Slovenya buna izin vermedi. Mücadelenin ilk çeyreği Hadidane'nin orta sahadan attığı üçlük sonrası 22-14 Slovenya'nın üstünlüğüyle tamamlandı. Mücadelenin ikinci periyotunda Vidmar ile pota altında etkili olan Slovenya, Goran Dragic'in basketleriyle üstünlüğünü korudu ve ilk yarıyı 11 sayı farkla 39-28 önde kapadı. Slovenya, ikinci yarıya Vidmar'ın pota altı basketleriyle başladı. Dış atışlardan da Nachbar ile skor üretmeye devam eden Slovenler, farkı giderek açtı ve 3. periyotu 23 sayı farkla 63-40 önde tamamladı. (B) Grubu'nun ilk maçında Slovenya, Tunus'u 24 sayı farkla 80-56 yenerek grup mücadelesine galibiyetle başladı. Salon: Abdi İpekçi Hakemler: Romualdas Brazauskas (Litvanya) xxx, Jose Hernan Melgarejo Pinto (Kolombiya) xxx, Stephen Seibel (Kanada) xxx Tunus: Kechrid xx 9, Rzig x, Knioua x, Slimane xx 11, Mejri xx 9, Dhifallah x 2, Hadidane xx 8, Laghnej x, Ghyaza x 4, Maoua x 5, Ben Romdhane x 4, Braa x 4 Slovenya: Lakovic xx 5, Goran Dragic xxx 16, Nachbar xx 14, Brezec xx 9, Slokar xx 6, Becirovic x 3, Vidmar xx 15, Udrih x 2, Zupan xx 4, Jagodnik xx 3, Klobucar x 3, Rizvic x 1. Periyot: 14-22 Devre: 28-39 3. Periot: 40-63