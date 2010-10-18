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Dünya

TÜNELLERDE ÇOK SAYIDA SİLAH VE PATLAYICI MADDE BULUNDU ANKARA (A.A)

18 Ekim 2010 20:00

-TÜNELLERDE ÇOK SAYIDA SİLAH VE PATLAYICI MADDE BULUNDU ANKARA (A.A) - 18.10.2010 - Mısır ile Gazze arasındaki sınırda yer alan bazı tünellerde, çok sayıda silah ve patlayıcı maddenin ele geçirildiği bildirildi. Filistin Maan haber ajansının Mısırlı bir polis yetkilisine dayanarak verdiği haberde, bir ihbarı değerlendiren Mısır polisinin tünelde yaptığı aramada 150 kilogram TNT kalıbı, el bombaları, mayınlar, adeti belirtilmeyen çok sayıda silah ve askeri mühimmat bulduğu belirtildi. Ele geçirilen mühimmatın Mısır'dan Gazze tarafına geçirilmek istendiğini kaydeden yetkili, aranan tünellerinden birisinin araba kaçakçılığı için hazırlandığını ifade etti. Başka bir tünelde de araba parçaları ele geçirdiklerini dile getiren yetkili, bir yıldan bu yana 580 tünelin normal kaçakçılık, 16 tünelin ise araba kaçakçılığı için kullanıldığını tespit ettiklerini açıkladı. Yetkili, kaçakçılık için kullanılan bu tünellerin hepsini yıktıklarını söyledi.

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