"Tünelin ucu fena bir yere çıkıyor, her şeye zam gelecek"

Başbakan Binali Yıldırım'ın Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından açıkladığı ekonomi paketini değerlendiren Sözcü Gazetesi yazarı Murat Muratoğlu "Olay makarnadan direkt nakite döndüğüne göre, oyları bayağı bir düşmüş herhalde!" dedi. 2017'de bütçe açığının 47 milyar, Ramazan ve Kurban bayramı öncesi emekliye verilecek ikramiyenin maliyetinin ise 24 milyar lira olduğunu yazan Muratoğlu, "Vaziyet alın. Tünelin ucu fena bir yere çıkıyor beyler. Her şeye zam gelecek sayın matmazel. Dükkânın üzerine “kapatıyoruz” yazsa aynı şey. Kaşıkla verip şırınga ile çekecekler. Ödediğin faturalardan, içtiğin suya, vergilerden, cezalara her şeye zam gelecek. Hepsi misliyle geri ödenecek. Lakin o zamana kadar atı alan Üsküdar'ı geçecek" değerlendirmesinde bulundu.

Muratoğlu'nun Sözcü gazetesinde "Müjde mi rüşvet mi?" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

"Patron çıldırdı… Batan geminin malları… Hormonlu mu şu zamlar? Olur mu ablacım, babaları sarımsak satar, sekiz çocuk evde yatar… Al bu kirazdan kalmaz birazdan… Binali de buradan aldı 100 lira borcu kaldı! Son günlerinde açıklamayı yaptı. Müjdeleri ardı ardına patlattı!

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İşte hep bunlar AKP ve MHP ittifakının anketlerde kesin kazanacağından dolayı veriliyor! İYİ Parti barajı aşamayacak, CHP nal toplayacak. Birileri öyle diyor! Yani seçim ile hiç alakası yok, içlerinden geldi belli ki… Bu sefer yemedi mi? Olay makarnadan direkt nakite döndüğüne göre, oyları bayağı bir düşmüş herhalde!

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Emekliye bayram önceleri 1000'er lira, iyi para… Devlet verse niye verdi? Vermese niye vermedi? İyi de ekonomi bu kadar berbatken verilmesi bariz seçim rüşveti değil mi? 16 yıldır İktidarda olan partinin seçime 55 gün kala emekliyi düşünmesi… Nedir Türkçe meali?

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Yandaşa vereceğine hiç değilse emekliye versin, eyvallah der geçersin. Ey oy sen nelere kadirsin. Geçen seçimde CHP aynısını teklif edince Ekonomi Bakanı “Bekâra karı boşamak kolay” demişti. Karıyı boşamadı, bir de üstüne kuma aldı! Keşke biraz da Genç Parti'den araklasaydı; motorini 1 lira yapsaydı.

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Artık siz düşünün başkanlığı ne kadar çok istediğini… Veriyor hiç yarın olmayacakmışgibi… Her şeyi gözden çıkarmış sanki! Emekli ikramiyesinden prim desteğine, imar affından öğrenci affına, trafik cezasından stok affına, yaşlı aylığından çay fiyatlarına… Çaresizlik ne fena!

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Madem kim ne istiyorsa onu veriyor. Yazık değil mi emeklilikte yaşa takılanlara… Yazık değil mi bedelli askerlik için bekleyenlere… Yazık değil mi memurlara, işçilere. Bedava peynir sadece kapanda bulunur misali bunları vermenin günümüz şartlarında tek bir yolu var, battı balık yan gider!

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Bakın; 2017 bütçe açığı 47 milyar lira… Sadece emekliye bayram harçlığı 24 milyar lira… Maliye Bakanı; “2018'de bütçe açığımız 65.9 milyar lira olacak” demişti. Neremle gülsem bilemedim şimdi. Bu iktidar elindekinin gideceğini bilmese, paylaşmaz kimseyle. Seçimler yaza denk gelince kömürün faydası olmayacak haliyle.

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Vaziyet alın. Tünelin ucu fena bir yere çıkıyor beyler. Her şeye zam gelecek sayın matmazel. Dükkânın üzerine “kapatıyoruz” yazsa aynı şey. Kaşıkla verip şırınga ile çekecekler. Ödediğin faturalardan, içtiğin suya, vergilerden, cezalara her şeye zam gelecek. Hepsi misliyle geri ödenecek. Lakin o zamana kadar atı alan Üsküdar'ı geçecek!"