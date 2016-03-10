T24 LogoT24 Logo
Dünya

Gazze'de tünel çöktü; işçiler göçük altında

Gazzeliler, tünellerden temel gıda maddeleri ve ilaç geçişi sağlıyordu

10 Mart 2016 14:07

Gazze'deki Sivil Savunma Kurumu,  Mısır ordusu tarafından su pompalanması sonucu sınırdaki tünel çöktü. Göçük altında kalan işçilere henüz ulaşılamadığı, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. 

NTV'de yer alan habere göre, İsrail ablukası altındaki Gazze'de seçimle iş başına gelen Hamas'ın yönetimi devralmasının ardından, 2007 yılında Mısır-Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı, ticari geçişlere kapatılmıştı. İsrail ablukası ve sınır kapısının kapatılması nedeniyle Filistinliler, temel ihtiyaçlarını giderebilmek için tünellere yönelmişti.

 

Mısır yönetimi su pompalama yöntemini kullanıyor

 

Gazzelilerin "can damarı" olarak nitelendirilen tünellerden başta temel gıda maddeleri ve ilaç olmak üzere, canlı hayvandan otomobile kadar bölge halkının ihtiyacı olan birçok malzemeyle akaryakıt geçişi sağlanıyordu.

Mısır'da 3 Temmuz 2013'teki darbenin ardından iktidara gelen askeri yönetim söz konusu tünellerin büyük bir kısmını yıkmıştı. Mısır yönetimi, 18 Eylül 2015'ten bu yana da sınırdaki tünelleri yıkmak amacıyla deniz suyu pompalama yöntemini kullanıyor.

ETİKETLER

gazzetünelisrailmısırabluka

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24