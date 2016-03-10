Gazze'de tünel çöktü; işçiler göçük altında

Gazze'deki Sivil Savunma Kurumu, Mısır ordusu tarafından su pompalanması sonucu sınırdaki tünel çöktü. Göçük altında kalan işçilere henüz ulaşılamadığı, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

NTV'de yer alan habere göre, İsrail ablukası altındaki Gazze'de seçimle iş başına gelen Hamas'ın yönetimi devralmasının ardından, 2007 yılında Mısır-Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı, ticari geçişlere kapatılmıştı. İsrail ablukası ve sınır kapısının kapatılması nedeniyle Filistinliler, temel ihtiyaçlarını giderebilmek için tünellere yönelmişti.

Mısır yönetimi su pompalama yöntemini kullanıyor

Gazzelilerin "can damarı" olarak nitelendirilen tünellerden başta temel gıda maddeleri ve ilaç olmak üzere, canlı hayvandan otomobile kadar bölge halkının ihtiyacı olan birçok malzemeyle akaryakıt geçişi sağlanıyordu.

Mısır'da 3 Temmuz 2013'teki darbenin ardından iktidara gelen askeri yönetim söz konusu tünellerin büyük bir kısmını yıkmıştı. Mısır yönetimi, 18 Eylül 2015'ten bu yana da sınırdaki tünelleri yıkmak amacıyla deniz suyu pompalama yöntemini kullanıyor.