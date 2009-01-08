Tuncer Kılınç'ın avukatı gözaltında

Ergenekon soruşturması kapsamında dün evinde arama yapıldıktan sonra gözaltına alınan eski Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri emekli Orgeneral Tuncer Kılınç'ın avukatı Mustafa Hüseyin Buzoğlu da bugün gözaltına alındı.



Avukatlığını yürüttüğü Kılınç ile görüşmek için Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne giden Ankara Barosu avukatlarından Hasan Gürbüz, müvekkili ile görüştükten sonra ayrıldı. Gürbüz, Emniyetten ayrılırken basın mensuplarına şunları söyledi:



“Avukat Mustafa Hüseyin Buzoğlu, müvekkili olan Tuncer Kılınç ile görüşmek için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne geldiğinde savcılığın yakalama emri üzerine gözaltına alınmıştır. Şu andan itibaren Tuncer Kılınç ve Mustafa Hüseyin Buzoğlu'nun avukatlığını yürüteceğim. Soruşturma, geldiği aşamada sanıkların avukatına da yönelmiştir. Savunma hakları bu şekilde engellenmektedir. Bu soruşturmada görev alan avukatların hiçbirinin teminatı kalmamıştır.”



Gürbüz, Kılınç'ın sağlığı ve moralinin iyi olduğunu ifade etti.



Bu arada Buzoğlu'nun “Ergenekon” davasının sanıklarından yazar Ergun Poyraz'ın da avukatlığını yaptığı belirtildi.



