Tunceli’ye var da Muş ve Yozgat’a niye yok?

Fakirlere yardım adı altında Tunceli’de dağıtılan buzdolabı ve çamaşır makineleri yeni bir tartışmayı gündeme getirdi. Tunceli, DPT’nin sosyoekonomik düzey araştırmasına göre 81 il içinde 52’nci sırada. Bu sıralamaya göre Tunceli’den daha fakir olan Yozgat ve Muş gibi 29 ilde bu tür yardımların yapılmamış olması eleştirilere neden oluyor.



Türkiye'de ilk kez yerel seçimlere iki ay kala fakirlere yardım adı altında buzdolabı ve çamaşır makinesi dağıtılması şaşırttı. Üstelik "Her eve bir beyaz eşya" kampanyasına sosyo ekonomik gelişmişlik açısından 52. sırada olan Tunceli’den başlanırken, daha yoksul durumdaki Yozgat ve Muş gibi 29 ilde benzer yardımların yapılmaması da eleştirilere neden oldu.



Talep gelirse dağıtırız



Seçimler öncesinde kömür dağıtımını hızlandıran ve beyaz eşya dağıtımını da gerçekleştiren Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Genel Müdürlüğü yetkilileri Hürriyet’e, beyaz eşya yardımlarının ilk kez Tunceli’de gerçekleştiği kaydettiler. Yetkililer, bu yardımların sadece Tunceli ile sınırlı kalmayabileceğini, valiliklerin talebi doğrultusunda isteyen illere yardım gönderebileceklerini söylediler.



Ancak DPT’nin 2003 yılında hazırladığı "İllerin sosyo ekonomik gelişmişlik düzeyi" araştırmasında 58. sırada olan Erzincan’ın Valisi Abdülkadir Demir, "Bizim böyle bir yardım talebimiz yok" dedi. Gelişmişlik sıralamasında 64. sırada bulunan Yozgat’ın Vali Yardımcısı Atilla Selami Akban, şunları söyledi: "Beyaz eşya talebimiz yok. Ama olur mu bilmiyorum. Bize Genel Müdürlükten para gelir, ihtiyacı olan vatandaşlara nakit, beyaz eşya ya da yiyecek biçiminde bu paraları dağıtırız. Tunceli’de olan sanırım farklı bir proje."



Muş: Kimse sormadı



Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi sıralamasında en sonda bulunan Muş’un Valisi Erdoğan Bektaş, "Sosyal yardımlaşma fonundan düzenli olarak zaten ödenek geliyor. Biz de bu ödeneği ihtiyacı olan vatandaşa dağıtıyoruz. Bunun dışında bize ’ihtiyaçlarınız neler’ diye sorulursa, yine söyler gerekli yardımı isteriz. Ancak şuanda fon dışında bir yardım bilgisi bize ulaşmadı" diye konuştu. Tunceli’ye yapılan yardımların seçim yatırımı olmadığını kaydeden Başbakan Yardımcısı Hayati Yazıcı, bu konudaki eleştirileri NTV’de şöyle yanıtladı:



"Bu yatırımların seçim yatırımı olduğu iddialarının dayanağı yok. Kamu personelinin maaş zamanı geldiğinde, ödemeyim sonra ödeyim diyemezsiniz. Çok zor durumda olan vatandaşlar var. Evlerinin damı akıyor, çamaşır makinesi, buzdolabı görmemişler. Hangi vatandaşa yardım yapılacağına Sosyal Yardımlaşma Vakfı karar veriyor. Vakıfların başında valiler bulunuyor. Yardım alacak insanların öncelikli sıralamasında hiçbir kurumdan maaş almamaları bulunuyor. Sosyal güvenlikten yoksun olan vatandaşlar için, 45 metre karelik konut yapımı projeside var. TOKİ yapacak finansmanı sosyal yardımlaşma fonunda sağlanacak."