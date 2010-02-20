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Tunceli'ye 8 milyon TL terör yardımı

Tunceli'de terör mağduru vatandaşlara ödenmek üzere 8 milyon TL ödenek aktarıldığını bildirdi.

20 Şubat 2010 02:00

Tunceli Vali Mustafa Taşkesen, 5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkındaki Kanun kapsamında terör mağduru vatandaşlara ödenmek üzere 8 milyon TL ödenek aktarıldığını bildirdi.
     
Taşkesen, komisyon çalışmaları ve ödemeler hakkında AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5233 Sayılı Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkındaki Kanun kapsamında oluşturulan komisyonlara 17 bin 393 başvuru yapıldığını ve yapılan incelemelerde başvurulardan 13 bin 351 dosyanın yasa gereği Zarar Tespit Komisyonunca karara bağlandığını ifade etti.
    
Zarar Tespit Komisyonunca, bugüne kadar 4 bin 442 kişiye 79 milyon 514 bin 506 TL ödeme yapıldığını ifade eden Vali Taşkesen, 5233 Sayılı Kanun kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından mağdur vatandaşlara ödenmek üzere 8 milyon 287 bin 382 TL ödeneğin daha gönderildiğini ve söz konusu paranın hak sahiplerine ödenmeye başlandığını kaydetti.

 

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