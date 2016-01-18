Tunceli’nin tek fabrikası yeniden üretime başladı

Tunceli'nin ilk ve tek sanayi tesisi olan ve işçiler ile işveren arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle 80 gün önce kapanan Ovacık'taki Munzur Su Fabrikası'nda üretime yeniden başlandı. Ovacık'taki Munzur Su Fabrikası'nda çalışan 45 işçinin üye olduğu DİSK'e bağlı Gıda İş Sendikası'nın Munzur Su ile yürüttüğü görüşmelerde sonuç alınmaması üzerine işçiler, 28 Ekim 2015 tarihinde greve başlamıştı.

DHA’dan Ferit Demir’in haberine göre, Munzur Su Fabrikası yöneticileri, işçilerin istediği bütün hakları vermeye hazır olduğunu, Gıda İş Sendikası'nın toplu iş sözleşme imzalama yetkisinin bulunmadığını, bu nedenle sözleşmeyi işçiler ile bire bir imzalamak zorunda olduğunu söylediği için, sendika yöneticileri de fabrikada 28 Ekim 2015 tarihinde grev kararı almıştı. O günden bu yana grevde olan işçilerin fabrika yöneticileriyle anlaşmaya varması üzerine, işçiler bugünden itibaren işbaşı yapmayı kabul etti.

İşçiler ile fabrika yönetimi arasında görüşmeleri yapacak bir uzlaşma komisyonu oluşturan HDP Tunceli il örgütü, hem işçiler hem de fabrika yönetimi ile görüşerek hazırladıkları uzlaşma metnini taraflara sundu. Tunceli Belediye Başkanı Nurhayat Altun başkanlığında oluşturulan uzlaşma komisyonu, işçi ve işveren ile yaptığı görüşmeler sonucunda, sendikanın toplu iş sözleşmesi yetkisi olmadığını, bu nedenle anlaşmaya varılan hakların korunması ve sözleşmenin halkın huzurunda işçiler ile imzalanması önerisi taraflarca kabul edildi. Munzur Su Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Feyzi Özer, işçilerle anlaşmaya vardıklarını ve fabrikada yeniden üretime başlayacaklarını belirterek, şöyle dedi:

"Munzur Su ile işçiler artık bir anlaşmaya vardı. İş sözleşmeleri fesih edilen işçiler tekrar geri alındı ve işçiler bugün yada en geç yarın iş başı yaparak, tekrar üretime başlayacak. HDP'nin oluşturduğu ve belediye eşbaşkanı Nurhayat Altun'un başkanlığını yaptığı uzlaşma komisyonunun önerilerini hem biz, hem işçiler kabul etti. Bir toplumsal mutabakat şeklinde anlaşmayı işçiler ile imzalayacağız ve bütün haklar korunacak. Fabrikamızın uzun bir aradan sonra tekrar üretime başlaması bizleri mutlu etmiştir."

HDP'nin oluşturduğu uzlaşma komisyonu başkanı ve Tunceli Belediyesi Eşbaşkanı Nurhayat Altun, işçi ve işverenin önerilerini kabul etmesi ve fabrikada tekrar üretime geçilmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade etti. Sağlanan anlaşmadan sonra Belediye Eşbaşkanı Nurhayat Altun ve uzlaşma komisyonunda yer alanlar, anlaşmanın sağlanması ardından fabrikada daha önce üretilen birer koli su alarak üretim tesislerinden ayrıldı.