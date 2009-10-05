Tuncelililer, maç özlemlerini bu haftasonu giderdi

13 yıl önce Üçüncü Lig'den düşünce ortadan kaybolan Tuncelispor, Dersimspor adıyla sahalara döndü. Beraberlikle biten ilk maçta Dersimspor'un destekleyenler arasında Emniyet Müdürü de vardı.







Tuncelispor, Tunceli Atatürk Stadı’nda 13 yıl önce küme düştüğünden bu yana maç yapılmıyordu.

Tuncelililer, yıllarca süren maç özlemlerini bu haftasonu giderdi. Çünkü Tuncelispor adıyla sahalara döndü.

Takım, demokratik açılımın da etkisiyle artık Tunceli'nin Kürtçe adı olan "Dersimspor"u kullanıyor.

Amatör Lig'den Üçüncü Lig'e çıkmak istediklerini söyleyen Dersimspor Kulubü yöneticisi Sinan Tutuman, “Kendi imkanlarımızla maç yaptık. Büyüklerimizden, işadamlarından yardım istiyoruz” dedi.

İlk maç bir dostluk maçıydı ve Dersimspor'un karşısında Muş Zaferspor vardı.

Tunceli Emniyet Müdürü Metin Kalayoğlu da Dersimspor’a destek için tribündeydi.

Torunu Dersimspor'da oynayan 72 yaşındaki Elif Yıldırım, tribünün en yaşlı ismi oldu.

Tuncelili çocuklar da tezahüratlarıyla maça heyecan kattı.

Coşkulu bir taraftar desteği olan Dersimspor, rakibiyle 2-2 berabere kaldı.