Tuncelililer Gole Çetu'ya sahip çıktı

Tunceli’de Alevi inancına göre kutsal sayılan Gola Çetu hakkında yıkım kararının verilip, belediyenin de 2 milyon 200 bin lira para cezasına çarptırılması protesto edildi.

DHA’dan Ferit Demir’in haberine göre, Devlet Su İşleri’nin açtığı dava sonucu yıkılmasına karar verilen Gole Çetu’da, BDP’nin öncülüğünde gerçekleşen eyleme yaklaşık 400 kişi katıldı. Gole Çetu’nun girişine yapılan ziyarette Alevi inancında ‘Niyaz’ olarak bilinen yağlı ekmek dağıtıldı. Belediye Başkanı Edibe Şahin’in de katıldığı eylemde, bazı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

BDP Tunceli İl Başkanı Ergin Doğru, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bizler mahkemenin kararının salt hukuk kurallarına dayalı bir karar olduğunu düşünmüyoruz. Verilen karar İstanbul'da köprüye Alevi celladı Yavuz ismini koymakta beis görmeyen zihniyetin tezahürüdür. Köprüye Alevi celladının ismini vermekten çekinmeyenlerin kutsallarımıza saygı göstermesini beklemiyoruz. Ama bu yanlış kararı alanlar bilmelidir ki; Dersimler inancına uzanan bu saldırıya asla sesiz kalmayacaktır. Baraj ile adım adım yok edilmek istenen doğamıza ve kutsallarımıza yönelik bu saldırılara karşı direneceğiz ve demokratik mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

BDP İl Başkanı Doğru, DSİ'nin açtığı davayı geri çekmesi gerektiğini belirterek, "Oluşan tepkiler karşısında DSİ yetkilileri ve bakanlığın yaptığı açıklamaları yeterli bulmuyoruz. Açıklamalarda söz vermek yerine yetkililer sorunun çözümü için gerekli olan adımları atmalıdır. Öncelikle başlatılan hukuki süreç sonlandırılmalı dava geri çekilmelidir. Atılacak öncelikli adım DSİ tarafından hukuki sürecin sonlandırılması ve davanın geri çekilmesi bizler için en doğru yoldur. Bu süreçlerden sonra Gola Çeto halkın hizmetinde olan Dersim belediyesine devredilmelidir" ifadelerini kullandı.