T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tunceli'den çatışma sesleri geldi

Helikopterlerin bombaladığı bölgeden dumanlar yükselirken, silah ve bombardıman seslerinin de çevredeki yerleşim birimlerinden rahatlıkla duyulduğu belirtildi

08 Temmuz 2012 19:27

Tunceli'nin Nazimiye ilçesi yakınlarında PKK'lılarca etkisiz hala getirmek için dün başlatılan ve 1 uzman çavuşun şehit edilmesi, 1 uzman çavuşun yaralandığı operasyon kapsamında PKK'lılar ile Nazimiye ilçesi Doğantaş Köyü yakınlarında sıcak temas sağlandı.

Nazimiye ilçesi Doğantaş Köyü'nün kırsal kesimindeki oprasyon sırasında mayınlı tuzak kurarak 1 uzman çavuşun şehit olmasına ve birinin de yaralanmasına yol açan PKK'lıların izini süren güvenlik güçleri, sayıladı 10 kadar değerlendirilen PKK'lı grubu bugün öğlen saatlerinde Alacık Köyü'nün hemen karşısında bulunan Doğantaş Köyü ile Şehit Memet Jandarma Karakolu arasıdaki Doğantaş Köyü kayalıklarında tespit etti. 
 
Bölgeye Sikorsky helikopterler ile çok sayıda özel eğitimli tim indirilirken, PKK'lılar ile sıcak temas sağlandı. Bölgeye gönderilen 2 Kobra helikopteri bölgeye havadan bombadı. 
 
Silah ve bombardıman seslerinin çevredeki yerleşim birimlerinden rahatlıkla duyulduğu belirtildi. Bölgede başlatılan operasyon kapsamında çıkan çatışma sürüyor. 
 

ETİKETLER

tunceliçatışmapkkşehitaskertsktürkiye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24