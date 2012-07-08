Tunceli'den çatışma sesleri geldi

Tunceli'nin Nazimiye ilçesi yakınlarında PKK'lılarca etkisiz hala getirmek için dün başlatılan ve 1 uzman çavuşun şehit edilmesi, 1 uzman çavuşun yaralandığı operasyon kapsamında PKK'lılar ile Nazimiye ilçesi Doğantaş Köyü yakınlarında sıcak temas sağlandı.

Nazimiye ilçesi Doğantaş Köyü'nün kırsal kesimindeki oprasyon sırasında mayınlı tuzak kurarak 1 uzman çavuşun şehit olmasına ve birinin de yaralanmasına yol açan PKK'lıların izini süren güvenlik güçleri, sayıladı 10 kadar değerlendirilen PKK'lı grubu bugün öğlen saatlerinde Alacık Köyü'nün hemen karşısında bulunan Doğantaş Köyü ile Şehit Memet Jandarma Karakolu arasıdaki Doğantaş Köyü kayalıklarında tespit etti.

Bölgeye Sikorsky helikopterler ile çok sayıda özel eğitimli tim indirilirken, PKK'lılar ile sıcak temas sağlandı. Bölgeye gönderilen 2 Kobra helikopteri bölgeye havadan bombadı.

Silah ve bombardıman seslerinin çevredeki yerleşim birimlerinden rahatlıkla duyulduğu belirtildi. Bölgede başlatılan operasyon kapsamında çıkan çatışma sürüyor.