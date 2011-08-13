Tunceli'deki toplu mezar kazılarında 15 kişinin kemikleri bulundu!

T24

Malatya özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Şeref Gürkan gözetiminde, Çemişgezek ilçesinde 1997 yılında Aliboğazı mevkisinde girdikleri çatışmada öldürülen 19 kişinin bulunduğu ileri sürülen Sağven Mahallesi İlçe Jandarma Komutanlığı yanında üç ayrı noktadaki toplu mezar kazısında şu ana kadar 15 kişiye ait olduğu belirlenen insan kemiklerine ulaşıldı.Kazı çalışmaları, kemiklerden alınan numunelerin, Malatya Adli Tıp Kurumunda DNA testi yapılması için Cumhuriyet Savcısı Gürkan tarafından durduruldu.Malatya Adli Tıp Kurumunda yapılacak DNA testinin, Hüsnü Yıldız'ın ailesinden alınan örnekle karşılaştırılacağı öğrenildi.Çemişgezek ilçesinde 1997 yılında Aliboğazı mevkisinde meydana gelen çatışmada, aralarında Ali Yıldız'ın da bulunduğu terör örgütü PKK mensubu 19 kişinin, girilen çatışmada öldürüldükten sonra Sağven Mahallesi'ne toplu olarak gömüldükleri iddia edilmişti. Ali Yıldız'ın ağabeyi Hüsnü Yıldız, kardeşinin cenazesini almak için Malatya Cumhuriyet Savcılığına başvurmuş, daha sonra Merkez Moğultay Mahallesi'nde kurduğu çadırda açlık grevine başlamıştı.Malatya Cumhuriyet Savcılığı kararıyla 12 Ağustos Cuma günü Sağven Mahallesi'nde üç ayrı noktada toplu mezar kazı çalışmalarına başlanmıştı.Malatya Adli Tıp Kurumundan gelen iki antropolog, iki adli tıp uzmanı ve Tunceli Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Ekipleri tarafından yapılan kazı çalışmasında, İlçe Jandarma Komutanlığının yanındaki arazide 7, bu noktaya 300 metre uzaklıktaki alanda 4 ve Taratlı köyü yol ayrımında ise 2 olmak üzere toplam 13 kişiye ait olduğu değerlendirilen insan kemiklerine rastlanmıştı.Cumhuriyet Savcısı Gürkan, diğer iki noktadaki kazı çalışmasına son verilmesini, çalışmaların İlçe Jandarma Komutanlığının yanındaki arazide devam edilmesini istemişti. Burada yapılan çalışmalarda, 2 kişiye daha ait olduğu belirlenen kemikler bulundu. Böylece bulunan kemiklerin ait olduğu düşünülen kişi sayısı 15'e çıktı.