T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tunceli'deki saldırıda 2 şehit TUNCELİ (A.A)

05 Eylül 2011 02:31

-Tunceli'deki saldırıda 2 şehit TUNCELİ (A.A) - 04.09.2011 - Tunceli'de halı sahada futbol maçı yapan polislere yönelik saldırıda 1 komiser ile eşi şehit oldu, 3'ü ağır 8 polis memuru yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden biri ölü ele geçirildi. AA muhabirinin Tunceli Valisi Mustafa Taşkesen'den aldığı bilgiye göre, Tunceli merkezde Munzur Çayı kıyısında yer alan etrafı tel örgülerle çevrili halı sahada futbol maçı yapan polis memurlarına akşam saat 21.40 sularında uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Saldırıda 1 komiser ile onu saha kenarından izleyen seyircilerden eşi olay yerinde şehit oldu, 3'ü ağır 8 polis memuru da yaralandı. Yaralı polis memurları Tunceli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Hastanede yaralı polis memurlarını ziyaret eden Vali Taşkesen, ağır yaralı polis memurlarından birinin helikopterle Elazığ'a sevk edildiğini söyledi. Vali Taşkesen, saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin 4 ya da 5 kişi olabileceğini, bunlardan birinin ölü ele geçirildiğini, teröristlerin yakalanması için operasyonun sürdürüldüğünü kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24