-Tunceli'deki saldırıda 2 şehit TUNCELİ (A.A) - 04.09.2011 - Tunceli'de halı sahada futbol maçı yapan polislere yönelik saldırıda 1 komiser ile eşi şehit oldu, 3'ü ağır 8 polis memuru yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerden biri ölü ele geçirildi. AA muhabirinin Tunceli Valisi Mustafa Taşkesen'den aldığı bilgiye göre, Tunceli merkezde Munzur Çayı kıyısında yer alan etrafı tel örgülerle çevrili halı sahada futbol maçı yapan polis memurlarına akşam saat 21.40 sularında uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Saldırıda 1 komiser ile onu saha kenarından izleyen seyircilerden eşi olay yerinde şehit oldu, 3'ü ağır 8 polis memuru da yaralandı. Yaralı polis memurları Tunceli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Hastanede yaralı polis memurlarını ziyaret eden Vali Taşkesen, ağır yaralı polis memurlarından birinin helikopterle Elazığ'a sevk edildiğini söyledi. Vali Taşkesen, saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin 4 ya da 5 kişi olabileceğini, bunlardan birinin ölü ele geçirildiğini, teröristlerin yakalanması için operasyonun sürdürüldüğünü kaydetti.