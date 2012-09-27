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Tunceli'deki patlamada ihmal iddiası

Önceki gün araç takip cihazını PKK'lıların kapattığı öne sürülmüştü

27 Eylül 2012 20:44

Tunceli’de PKK’lıların bombalı araçla düzenlediği ve 6 askerin şehit olduğu saldırıda kullanılan telefon şirketine ait aracın üzerindeki araç takip cihazının açık olduğu fakat aracın kurum yetkilileri tarafından izlenmediği iddia edildi.

Bunun üzerine şirketin genel merkezinden saldırıda kullanılan araçla ilgili ihmal iddialarını araştırmak için müfettiş gönderildi.
 
Ferit Demir'in hürriyet.com.tr'de yer alan haberine göre;  Bomba yüklü aracın seyir defteri de araç takip cihazından ortaya çıktı. Buna göre, PKK’lılar olay günü 10.00 sıralarında Çılga köyü yakınlarında aracı kaçırdı. 1’i kadın 4 PKK’lı araçtaki 2 görevlinin cep telefonlarını aldıktan sonra PKK’lılardan 2’si görevlileri ormana götürdü.
 
Araçtaki takip cihazı kayıtlarına göre, 2 PKK’lı da araca bindi. Araca kırsal alanda bomba yükledikten sonra Çiçekli ile Aktuluk köyleri arasında defalarca tur atıp, Tunceli- Elazığ yoluna çıktı.
 
Aracı 16.30 sıralarında kent merkezine getirip, 16.58’de de patlama noktasına park etti. Uzaktan kumandayla infilak ettirilene kadar araç, yaklaşık 1 saat burada kaldı. PKK’lılar araçta bulunan takip sistemi cihazını ise fark etmedi. Şirket aracı bir arıza nedeniyle Çemişgezek ilçesine gitmek için yola çıkmıştı.
 

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