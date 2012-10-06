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Tunceli'deki çatışma: 2 PKK'lı öldürüldü

Hozat 51. Motorlu Tugay Komutanlığı'ndan bölgeye çok sayıda asker sevk edildi

06 Ekim 2012 02:29

Tunceli'nin Hozat ilçesinde akşam saatlerinde kalabalık PKK'lı grup ile çıkan çatışmada 2 PKK'lı öldürülürken bölgede yoğun çatışmaların yaşandığı belirtiliyor.

Bugün akşam saat 16.30 sularında Kalabalık bir PKK'lı grubun Hozat ilçesi Yüceldi köyü Jandarma karakolu yakınlarında tespit edilmesi ile birlikte bölgeye operasyon düzenlendi. Çed deresi vadisinden Yüceldi karakoluna doğru hareketlenen PKK'lılar daha önce konuşlanan askerler tarafından fark edilince sıcak temas sağlandı. Kalabalık PKK'lı grup ile çıkan çatışmaların gece saatlerinde de devam ettiği ve zaman zaman şiddetlendiği belirtiliyor. Yüceldi Jandarma karakoluna saldırı hazırlığında olan PKK'lıların önceden farkedilmesi ile karakola saldırı son anda önlenirken şu ana kadar yaşanan çatışmalarda 2 PKK'lının ölü olarak ele geçirildiği bildirildi.
 
Akşam saat 16.30 sularında başlayan çatışmalardan sonra Tunceli jandarma komutanlığı ve Hozat 51. Motorlu Tugay Komutanlığı'ndan bölgeye çok sayıda özel eğitimli birlik helikopterler ile sevk edilirken, PKK'lıların bulunduğu Çed deresi vadisinin kobra helikopterleri tarafından yoğun bir şekilde bombardıman altına alındığı öğrenildi. Sarp kayalık ve sık ormanlıkların yoğun olduğu Ced deresi vadisine kaçan PKKlıların takibinin devam ettiği bölgeye gece saatlerinde çok sayıda birlik sevk edildiği kaydedildi.
 
Tunceli valiliğinden de gece saatlerinde yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi; “ Hozat ilçesi yüceldi köyü yakınlarında akşam saat 16.25 sularında bir grup bölücü terör örgütü mensubu ile sıcak temas sağlanmış bölgede çatışmalar devam etmektedir. Şu ana kadar 2 PKK'li ölü ele geçirilmiştir" denildi.
 
Tunceli valiliğinden verilen bilgide bölgede çatışmaların devam etmesi nedeniyle sabah saatlerinde bölgede yapılacak arazi araması sonrası geniş bir açıklama yapılacağı da belirtildi.
 

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