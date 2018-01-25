Tunceli'deki askerler dularlarla Afrin'e uğurlandı

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin kentindeki teröristlere yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı\'na katılmak üzere Tunceli\'deki Hozat 51\'inci Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı\'ndaki birlikler, Vali Tuncay Sonel\'in katıldığı törenle, dualarla uğurlandı.

Zeytin Dalı Harekatı\'na katılmak üzere Hozat 51\'inci Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı\'ndaki birlikler uğurlandı. Pertek ilçesindeki feribot iskelesinde toplanan birliği ziyaret eden Vali Tuncay Sonel, İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur ve beraberindekiler, Afrin\'de görev yapacak askerleri dualarla uğurladı. Vali Sonel, burada \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev alacak askerlere seslenerek, görevlerinde başarı diledi. Vali Sonel, şöyle dedi:

\"Kahraman Mehmetçiklerimiz, öncelikle şunu ifade etmek istiyorum; sizlerle gurur duyuyorum, Allah yar ve yardımcınız olsun. Hepiniz kıymetlilerimizsiniz. Tunceli 4\'üncü Komando Tugayımız şu an Afrin’de. Bu vesileyle onlara da kolaylıklar dilerim, Allah yar ve yardımcıları olsun. Birazdan sizler de oraya gideceksiniz. Bu memleketimiz kolay kazanılmadı. İçte ve dışta halen hainler var, bu hainlerle mücadelemiz aralıksız devam ediyor, son noktaya kadar da devam edecektir. Biz sizleri çok seviyoruz, dualarımız her zaman sizlerle, Allah’a emanet olun, Allah ayağınıza taş değdirmesin. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Yolunuz açık olsun.\"

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