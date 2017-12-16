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Tunceli'deki 30 bölgede özel güvenlik ilanı

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ merkez, Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazimiye ilçesine bağlı kırsal alanda bulunan 30 ayrı bölgede 17 Aralık-31 Aralık tarihleri arasında özel güvenlik bölgesi ilan edildi

16 Aralık 2017 17:27

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ merkez, Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazimiye ilçesine bağlı kırsal alanda bulunan 30 ayrı bölgede 17 Aralık-31 Aralık tarihleri arasında özel güvenlik bölgesi ilan edildi. 
Merkez ve 4 ilçeye bağlı 30 ayrı bölgede özel güvenlik bölgesi ilanıyla ilgili Tunceli Valiliği\'nce açıklama yapıldı. Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
\"Terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle, halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan, aşağıda koordinat bilgileri yazılı Tunceli İli; Tunceli merkez, Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye ilçe sınırları içerisindeki 30 ayrı bölgede 17 Aralık 2017- 31 Aralık 2017 tarihleri arasında özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir. Halkımızın can ve mal güvenliği için; özel güvenlik bölgelerine, mülki amir izni olmadan girişler yasaklanmıştır. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam edilmektedir.\"
 

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