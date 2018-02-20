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Tunceli'de Zeytin Dalı Harekatı'na destek turu

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de asker aileleri ve yakınlarından oluşan grup, Türk bayraklarıyla donattıkları araçlarıyla kent merkezinde tur atarak, Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi

20 Şubat 2018 00:09

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ\'de asker aileleri ve yakınlarından oluşan grup, Türk bayraklarıyla donattıkları araçlarıyla kent merkezinde tur atarak, Zeytin Dalı Harekatı\'na destek verdi.
Afrin\'deki teröristlere yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan Tunceli 4\'üncü Komando Tugay Komutanlığı ile Hozat 51\'inci Motorlu Piyade Tugayı\'da görev yapan askerlerin aileleri, yakınları ile bir grup vatandaş, saat 18.00 sıralarında bir araya gelerek cadde ve sokaklarda, araçlarına astıkları Türk bayrakları ile tur attı. Yaklaşık 100 araçtan oluşan konvoy, Atatürk Mahallesi\'nden zırhlı araçların korumasıyla yola çıktı. Yaklaşık 5 kilometre boyunca araçlarıyla korna çalan gruptakiler araç camlarından Türk bayrakları salladı. Merkeze kadar gelen konvoy, Çarşı içinde tur attıktan sonra aynı güzergahtan döndü.
Afrin\'e destek için tur atan konvoyun görüntüleri, Tunceliler tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.

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