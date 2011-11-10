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Tunceli'de zaman ayarlı bomba bulundu

Bir birahanenin girişinde polis tarafından fark edilen paketin içinden zaman ayarlı bomba çıktı.

10 Kasım 2011 02:00

T24 - Tunceli Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Moğultay Mahallesi'nde bir birahanenin arka tarafında bulunan binanın zemin katında, birahanede çalışan personelin konakladığı pansiyonun giriş kapısının önünde şüpheli bir paketin olduğunun saat 08.30 sıralarında resmi polis ekipleri tarafından görüldüğü kaydedildi. 

Tunceli'de zaman ayarlı bomba

Açıklamada, bölgede fiziki güvenlik tedbirleri alındığı ve olay yerine derhal bomba imha ekiplerinin intikal ettirildiği belirtildi.

Bomba imha ekibi tarafından usulüne uygun olarak gerekli müdahale yapılarak paketin kontrollü bir şekilde patlatıldığı, patlama sonrasında yapılan inceleme neticesinde şüpheli paketin, zaman ayarlı, el yapımı patlayıcı madde olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Vatandaşların duyarlı davranışı, Tunceli polisinin de zaman kaybetmeksizin anında yapmış olduğu müdahale ve çevre güvenliğini alınması sayesinde kontrollü patlama esnasında herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı, konuyla ilgili adli tahkikatın Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde başlatıldığı bildirildi.


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