Tunceli'de zaman ayarlı bomba bulundu

T24

Açıklamada, bölgede fiziki güvenlik tedbirleri alındığı ve olay yerine derhal bomba imha ekiplerinin intikal ettirildiği belirtildi.Bomba imha ekibi tarafından usulüne uygun olarak gerekli müdahale yapılarak paketin kontrollü bir şekilde patlatıldığı, patlama sonrasında yapılan inceleme neticesinde şüpheli paketin, zaman ayarlı, el yapımı patlayıcı madde olduğunun tespit edildiği kaydedildi.Vatandaşların duyarlı davranışı, Tunceli polisinin de zaman kaybetmeksizin anında yapmış olduğu müdahale ve çevre güvenliğini alınması sayesinde kontrollü patlama esnasında herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı, konuyla ilgili adli tahkikatın Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde başlatıldığı bildirildi.