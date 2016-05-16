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Tunceli'de yollar kapatıldı

Tunceli Valiliği, emniyet ve asayişi sağlamak için alındığını açıkladı

16 Mayıs 2016 00:08

Tunceli-Pülümür ve Tunceli-Ovacık karayollarında bugünden itibaren ikinci bir duyuruya kadar otobüs, kamyon ve özel araçların geçişlerinin kısıtlandığı bildirildi.

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin, huzur ve güven ortamının sağlanması, vatandaşların her türlü terör eylemlerinden korunması amacıyla emniyet ve asayişi temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbirin alındığı belirtildi. 

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Tunceli-Pülümür ve Tunceli-Ovacık karayollarını kullanım zarureti içinde olan ilimiz meskun mahallerinde mukim vatandaşlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları ile ilişkili trafikler haricindeki araçların geçişi, Tunceli-Pülümür karayolunu transit geçiş olarak kullanacak otobüs, kamyon ve özel araçlar dahil olmak üzere bugünden itibaren ikinci bir duyuruya kadar kısıtlanmıştır. Vatandaşlarımızın ikinci bir açıklamaya kadar alternatif yol güzergahlarını kullanmaları önemle duyurulur."

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