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Tunceli'de yola tuzaklanan 70 kilo patlayıcı imha edildi

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'nin Pertek İlçesi'nde, Pertek-Hozat karayolunda jandarma özel harekat timleri tarafından yapılan aramada, teröristlerin karayoluna tuzakladığı 2 büyük mutfak tüpü içersine yerleştirilmiş 70 kilo ağırlığında el yapımı patlayıcı bulu

31 Ağustos 2017 19:21

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ\'nin Pertek İlçesi\'nde, Pertek-Hozat karayolunda jandarma özel harekat timleri tarafından yapılan aramada, teröristlerin karayoluna tuzakladığı 2 büyük mutfak tüpü içersine yerleştirilmiş 70 kilo ağırlığında el yapımı patlayıcı bulunarak etkisiz hale getirildi.
Güvenlik birimlerinin verdiği bilgiye göre, askeri araçların geçişi sırasında bombalı saldırı yapılacağı konusunda istihbarat alan jandarma, Pertek ile Hozat ilçeleri arasında bugün sabah saatlerinden itibaren operasyon başlattı. Operasyon sırasında Pertek-Hozat karayolunda yapılan kontroller sırasında, PKK\'lı teröristlerin Kaşıbağ Mahallesi mevkiinde karayoluna yerleştirdiği 2 büyük mutfak tüpü içine amanyom nitrat ile desteklenmiş 70 kilo ağırlında el yapımı patlayıcı tespit edildi. Telsiz ve kablo bağlantısı ile uzaktan patlatılmaya ayarlanmış el yapımı patlayıcı, bölgeye gelen uzman ekipler tarafından kontrollü şekilde patlatılarak imha edilirken, bölgede başlatılan operasyonlar devam ediyor. 

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