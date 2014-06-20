Tunceli'de yol kesen PKK'lılarla çatışma çıktı

Tunceli'nin Ovacık ile Hozat ilçeleri arasında yol kesip araçları yakan PKK ve TİKKO'lulara yönelik dün akşam saatlerinde güvenlik güçleri tarafından operasyon başlatıldı.



Operasyon kapsamında karayolunun Kuşluca Köyü yakınlarında konuşlanan askeri birliğe sızmaya çalışan bir grup PKK'lı termal kamerayla tespit edildi. Fark edilen PKK'lılara daha sonra askerlere ateş etti.



Askerlerin de anında karşılık vermesiyle bir süre çatışma yaşandı. Çatışma sırasında PKK'lılar ormanlık alana kaçtı. Aynı bölge yakınlarında konuşlanan başka bir askeri birliklere de ateş açılması üzerinde burada da kısa süreli çatışma yaşandı. Ölen ya da yaralananın olmadığı çatışmada PKK'lılar kaçtı.

Çatışma bilgisinin verilmesi üzerine Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı'ndan kalkan Kobra tipi helikopterler PKK'lıların kaçtığı alanları bombaladı. Bölgeye de çok sayıda Jandarma Özel Harekat timi sevk edilerek operasyon başlatıldı.



Ovacık-Hozat karayolunun birçok noktasına güvenliğin sağlanması için zırhlı araçlarla askerler konuşlandırıldı.