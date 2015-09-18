T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tunceli'de yol kesen PKK'lılar bir astsubayı kaçırdı

Tunceli'de, Erzincan karayolu üzerinde bulunan Alacık Köyü yakınlarında yol kesen PKK'lıların, bir astsubayı kaçırdığı öne sürüldü

18 Eylül 2015 22:11

Tunceli- Erzincan karayolunu Alacık Köyü yakınlarında kesen bir grup PKK'lı durdukları araçtakilere kimlik kontrolü yaptı. Bu sırada Tunceli yönüne özel otomobiliyle giden bir astsubayın aracında kimliği ve silahını bulan PKK'lılar, sivil giyimli olan astsubayı araçtan indirdi.

DHA’da yer alan habere göre, kesilen yolda bulunan yurttaşların ısrarlarına rağmen PKK'lıların astsubayı yanlarına alarak dağlık alana kaçtığı iddia edildi.  Olayın duyulması üzerine güvenlik güçleri bölgede operasyon başlattı.
 

ETİKETLER

pkkyol kesmetunceli

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24