Tunceli'de yol kesen PKK'lılar bir astsubayı kaçırdı

Tunceli- Erzincan karayolunu Alacık Köyü yakınlarında kesen bir grup PKK'lı durdukları araçtakilere kimlik kontrolü yaptı. Bu sırada Tunceli yönüne özel otomobiliyle giden bir astsubayın aracında kimliği ve silahını bulan PKK'lılar, sivil giyimli olan astsubayı araçtan indirdi.

DHA’da yer alan habere göre, kesilen yolda bulunan yurttaşların ısrarlarına rağmen PKK'lıların astsubayı yanlarına alarak dağlık alana kaçtığı iddia edildi. Olayın duyulması üzerine güvenlik güçleri bölgede operasyon başlattı.

