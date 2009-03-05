Tunceli'de yardım dağıtımları durduruldu

Tunceli'de beyaz eşya ve mobilya yardımı dağıtmasıyla ilgili Yüksek Seçim Kurulu'nun Vali Mustafa Yaman hakkında disiplin soruşturma açılması için İçişleri Bakanlığı'na suç duyurusunda bulunmasına karar vermesinin ardından, bugün kentte son dönemlerin en sakin günü yaşandı. Valiliğinin, yeşil kartlı ailelere verdiği kira, ve eşya yardımlarının da durdurulması için kaymakamlıklara yazı gönderdiği belirtildi.



Tunceli'de önceki gün Özel İdare Genel Sekreterliği deposunda AKP'ye ait 5 pankartın bulunmasıyla ilgili savcılık soruşturması sürerken, Valiliğin `Her eve bir beyaz eşya kampanyası' çerçevesinde dağıttığı beyaz eşya ve mobil yardımlarıyla ilgili Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Anayasa ve seçim yasaklarına aykırı olduğu kararını dinlemeyen ve suç duyurusuna rağmen yardımlara devam eden Tunceli Valisi Mustafa Yaman hakkında disiplin yönünden soruşturma açılması için İçişleri Bakanlığı'na suç duyurusunda bulunmaya karar verdi.



YSK'nın kararının ardından Tunceli bugün en sakin günlerinden birini yaşadı. Kentte bulunan gazeteciler Vali Yaman ile görüşmek için Valilik önüne giderken, Yaman, makam aracıyla geldiği valilik binası önünde gazetecileri görünce, makamına girmeden ayrıldı. Yaman, haftalık yapılan asayiş toplantısını da Atatürk Mahallesi'ndeki İl Jandarma Alay Komutanlığı'nda gerçekleştirdi. Yaman, yardımcısı Oğuz Alp Çağlar ile Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Tunç'u da konutuna çağırırak bir süre görüştü.



Kira yardımları da durduruldu



Tunceli Valiliği, yeşil kartlı ailelere kira ile beyaz eşya ve mobil yardımlarının 4 Nisan tarihine kadar durdurulması için ilçe kaymakamlıklarına yazı gönderdiği öğrenildi. Valiliğinin 27 Şubat günü dağıtım komisyonunda yer alan muhtarlara yardım yapılmadığını dair tutturtuğu tutanakları, soruşturma kapsamında Cumhuriyet Savcılığı'na ilettiği belirtildi. Savcılığı da bu tutanıkları soruşturma dosyasına koyduğu kaydedildi.

