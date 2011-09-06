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Tunceli'de yaralanan polisler taburcu edildi TUNCELİ (A.A)

06 Eylül 2011 14:47

-Tunceli'de yaralanan polisler taburcu edildi TUNCELİ (A.A) - 06.09.2011 - Tunceli'de halı sahada futbol maçı yapan polislere yönelik terörist saldırıda yaralanan ve tedavi altına alınan polis memurlarından 3'ü taburcu edildi. AA muhabirinin Tunceli Emniyet Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, Merkez Moğultay Mahallesi Munzur Sokakta bir halı sahada maç yaparken teröristler tarafından yapılan saldırıda yaralanarak Tunceli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan polis memurlarından 3'nün tedavi tamamlandı. Sağlık durumları iyi olan polis memurlarından 3'ü bugün hastaneden taburcu edildi. Aynı hastanede tedavisi devam eden 3 polis memurunun da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Tunceli'de halı sahada futbol oynayan polislerin üzerine teröristlerce uzun namlulu silahlarla ateş açılması sonucu komiser Cem Kerman ile saha kenarında maçı izleyen öğretmen eşi Nilay Turan Kerman şehit olmuş, 3'ü ağır 8 polis memuru da yaralanmıştı. Tunceli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralı polis memurlarından 1'i Elazığ'a, 1 yaralı polis memuru da Samsun'a gönderilmişti. Saldırıda polislerin ateşle karşılık vermesi sonucu 1 terörist de ölü ele olarak geçirilmişti.  

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