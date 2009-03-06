Tunceli'de vali isyanı

'AKP'li vali istemiyoruz'

'Muhattabımız İçişleri Bakanlığı'

Vali makama geldi

Beyaz eşya dağıtımı ve Özel İdare Genel Sekterliği'ne ait depoda AKP'ye ait afişlerin bulunmasıyla gündeme gelen Tunceli'de yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı yürüyüşte, Vali Mustafa Yaman'ın istifası istendi. AKP il binası önüne kadar yürüyen protestocular, `AKP'li Vali istemiyoruz' yazılı pankart taşıdı. Dün bütün gün makamına gelmeyen Yaman, bugün valiliğe gelirken, görüntü almak isteyen gazeteciler korumalar tarafından engellendi.Tunceli Valiliği, `Her eve bir beyaz eşya' kampanyası çerçevesinde parasını Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'dan karşılayıp seçim öncesi dağıttığı beyaz eşya ve mobilya yardımıyla ilgili Yüksek Seçim Kurulu (YSK), daha önceki kararına rağmen yardımlara devam eden Tunceli Valisi Mustafa Yaman hakkında disiplin yönünden soruşturma açılması için İçişleri Bakanlığı'na suç duyurusunda bulunmaya karar vermesinin ardından, bugün kentte protesto gösterisi düzenlendi.Kendilerine `Dersim Demokrasi Güçleri' adını veren grup öncülüğünde Cumhuriyet Meydanı, Yeraltı Çarşısı üzerinde toplanan yaklaşık 2 bin kişi, 500 metre mesafede bulunan AKP il Başkanlığı binası önüne yürüyüşe geçti. Ellerinde `AKP'li Vali istemiyoruz' yazılı pankant taşıyan protestocular ıslık çalıp sık sık, `Vali istifa', `Dersin onurdur onuruna sahip çık' sloganlarını attı. Yürüyüş sırasında sıkı güvenlik önlemleri alan polis, AKP il binasının çevresinde de barikat kurdu. AKP il binası önünde topluluğa konuşan DTP Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis, Vali Yaman'ın YSK kararına rağmen AKP yandaşlığını sürdürdüğünü ileri sürdü. Vali Yaman'ın Ankara'dan sırtının sıvazladıgını ve `Sen işine devam et' dendiğini iddia eden Halis, şunları söyledi:“YSK kararları tartışılması mümkün olmayan yüzde yüz kabul edilmesi gereken kararlardır. Savcılıklara suç duyurusunda bulunuldu yine kimse tınmadı. Ben 4 Mart günü İçişleri Bakanlığı'na, Vali hakkında ne zaman işlem yapılacak diye sorup, görevden alınmasını talep ettim. Hakkında işlem başlatılmasını istedim. Bu yönlü bir soru önergesi verdim. Şimdi diyeceksiniz ki `kimi kime şikayet ettiniz' Evet padişahın adamını padişaha şikayet ettik. Ama biz inanıyoruz ki halkın demokratik tepkileri bu Vali'nin yandaş tutumundan dolayı buradan kalmasına müsaade etmeyecektir. Eğer bir Vali iktidar partisinden yana bu kadar tavır koyuyorsa, bu kadar açık hukuksuzluk yapıyorsa, seçimlerden sonra ileriki süreçte bu halkı nasıl değerlendirecek? Türküyle, Kürdüyle, Alevisiyle, Sünnisiyle, Lazıyla Çerkeziyle, bu halk arasında eşit hizmeti nasıl sağlayacak? Doğrusu bunu çok merak ediyoruz. Dersim halkı rahatsız ama bu dersim halkının rahatsızlığını kötü bir noktaya taşınmasını hiç birimiz istemiyoruz.''Bugüne kadar muhataplarının Vali Yaman olduğunu söyleyen Milletvekili Halis, YSK'nın kararından sonra Tunceli halkının muhatabının İçişleri Bakanlığı ve AKP hükümeti olduğunu söyledi. Halis, konuşmasını şöyle sürdürdü:``Seçimlerden önce Vali'ye görevden el çektirirlerse, Tunceli toplumunda huzur ve güven hakim olur. Bizler bu Vali burada olduğu sürece demokratik tepkilerimizi devam ettireceğiz. Şimdiye kadar bütün devlet kurumlarını AKP için kullanan Vali öyle anlaşılıyor ki, etrafında çok daha kötü şeylerin dönmüş olabileceği olaylar, durumlar kulağımıza kadar geliyor. Biz bunların hiçbirini değerlendirmek istemiyoruz. Elimize belge ve somut bilgiler geçmedikçe bir şey demeyeceğiz. Ancak İçişleri Bakanı da Tunceli halkının demokratik tepkisini gözönüne alarak sayın Vali hakkında gerekli işlemi mutlaka gerçekleştirmesi gerekiyor.''Halis'in açıklamasının ardından topluluk Vali aleyhine slogan atarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdükten sonra dağıldı.Tunceli Valisi Mustafa Yaman, dün hiç gelmediği valiliğe bugün makam otomobiliyle geldi. Yaman'ı görüntüleyip soru sormak isteyen gazeteciler korumalar tarafından engellenirken, Yaman hiç durmadan makamına çıktı.