Tunceli'de üniversite öğrencilerine terör bilgilendirmesi

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ Emniyet Müdürlüğü, Munzur Üniversitesi\'nde öğrencilerin terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi amacıyla stant kurdu.

Munzur Üniversitesi\'nde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kurulan stantta, öğrencilere terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı bilgi verildi. Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü\'nce yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

\"Üniversitelere kayıt yaptıran öğrencilerin terör örgütlerinin faaliyetlerine karşı bilinçlendirilmesi, ailelerinin ve öğrencilerin şehrimizde kendilerini güvende hissetmelerini sağlamak amacıyla bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında, Tunceli Emniyet Müdürlüğü olarak, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Munzur Üniversitesi\'nde öğrenim görmekte olan öğrencilere yönelik 5 gün boyunca kampüs içerisinde bilgilendirme standı kurularak bilgilendirici broşürler dağıtılmış, öğrencilere kek ve meyve suyu ikramı yapılmış, kalem ve bloknot hediye edilmiştir.\"