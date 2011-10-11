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Tunceli'de terörist saldırı TUNCELİ (A.A)

11 Ekim 2011 12:54

-Tunceli'de terörist saldırı TUNCELİ (A.A) - 11.10.2011 - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde, teröristlerce ilçe emniyet amirliği binasına ve polis lojmanlarına uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Teröristlerin yakalanması için gece başlatılan operasyonlar sürüyor. Tunceli Valisi Mustafa Taşkesen, dün saat 21.10 sıralarında teröristlerce Çemişgezek ilçe merkezinde bulunan emniyet amirliği binasına ve lojmanlarına uzun namlulu silahlarla saldırıda bulunulduğunu belirtti. Vali Taşkesen şunları söyledi: ''Önceden aldığımız güvenlik önlemleri sayesinde, güvenlik güçlerimiz teröristlere anında karşılık vermiş, çıkan çatışmada teröristler ilçe merkezini terk ederek kaçmıştır. Kaçan teröristlerin yakalanması için Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı'ndan kaldırdığımız Kobra tipi 2 helikopter, teröristlerin kaçış istikametlerini ve güzergahlarını bombalarken, çok sayıda da jandarma özel harekat timini Skorsky helikopterlerle bölgeye takviye olarak gönderdik. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır. Tunceli merkez ve ilçelerinde güvenlik önlemlerimiz en üst seviyede tutulmaktadır. Bölgede gece saatlerinde başlatılan operasyonumuz aralıksız devam ediyor.''

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