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Tunceli'de terör örgütü operasyonu TUNCELİ (A.A)

15 Ağustos 2011 03:43

-Tunceli'de terör örgütü operasyonu TUNCELİ (A.A) - 15.08.2011 - Tunceli'de terör örgütü PKK'ya yönelik İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, 3 kişinin tutuklandığı bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, PKK/KONGRA-GEL terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, 13 Ağustos 2011 günü saat 17.25 sıralarında durumundan şüphelenilerek durdurulan bir aracın bagaj kısmında, giyecek maksatlı bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildiği, konu ile ilgili olarak nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda 3 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Söz konusu kişilerin haklarında düzenlenen tahkikat evrakıyla birlikte adli makamlara sevk edildikleri ve çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandıkları kaydedildi. Açıklamada ayrıca, Tunceli polisi olarak ilde tesis edilmiş olan huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi yönlü önleyici operasyonel çalışmaların büyük bir kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edildi.

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