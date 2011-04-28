-TUNCELİ'DE TERÖR OPERASYONU TUNCELİ (A.A) - 27.04.2011 - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde çıkan çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Pülümür ilçesi kırsalında arazi taraması faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, bir grup teröristle karşılaştı. Güvenlik güçlerinin ''dur'' ihtarına ateşle karşılık verilmesi üzerine çatışma çıktı. Hava destekli olarak sürdürülen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede, hava destekli operasyonların devam ettiği bildirildi.