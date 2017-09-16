Tunceli'de terör operasyonu; 9 kişi tutuklandı

TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ merkezli 3 ilde yapılan terör operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi, dün akşam çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak cezaevine konuldu.

Elazığ, Kahramanmaraş Tunceli\'nin Nazimiye, Mazgirt ile Pülümür ilçelerinde eş zamanlı düzenlenen terör operasyonu ile ilgili Tunceli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, \"Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığımız\'ın talimatları doğrultusunda, Tunceli İl Jandarma Komutanlığımız ve Tunceli İl Emniyet Müdürlüğümüzce terör örgütlerine yönelik ilimiz merkez, Nazımiye-Pülümür-Mazgirt ilçelerimiz, Kahramanmaraş ve Elazığ illerinde müşterek olarak icra edilen operasyon kapsamında gözaltına alınan 9 şahıs çıkarıldığı Tunceli Sulh Ceza Hakimliğince \'silahlı terör örgütüne üye olma\' suçundan tutuklanmıştır\" denildi.