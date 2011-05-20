Tunceli'de taciz ateşi açıldı!

T24

Tunceli Valiliği’nden alınan bilgilere göre, Nazımiye İlçesi Doğantaş Köyü kırsal alanında dün saat 20.15’de operasyon halindeki askeri birliğe, kalabalık bir PKK’lı grubu tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesi üzerine kısa süreli çatışma çıktı. Farklı noktalardan güvenlik güçlerine ateş açan teröristlerin, çatışma sonrası ormanlık alana kaçtığı belirtildi. Çatışmada ölen ve yaralanan olmadığı öğrenildi.Silahlı saldırı haberlerinin duyulması üzerine bölgeye Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı’ndan havalanan 2 Sikorsky helikopterle PKK’lıların kaçış güzergahlarındaki tepelere konmandolar indirildi.Aynı saatlerde Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı’na ait gece görüş özelliği olan termal kameralarla donatılmış iki Kobra helikopteri de bölgeye sevk edilerek, PKK’lıların kaçtığı ağaçlarla kaplı derin vadilerde belirlenen terörist hedefler, 1 saat boyunca yoğun ateş altına alındı.