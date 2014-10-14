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Tunceli'de tabura sızmaya çalışan PKK'lılarla çatışma çıktı

Tunceli'de merkeze 30 kilometre mesafedeki Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı ile Geyiksuyu Jandarma Karakolu Komutanlığı binalarına yapılmak istenen saldırı son anda önlendi

14 Ekim 2014 01:21

Tunceli’nin merkez Geyiksuyu köyündeki Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı ile Geyiksuyu Jandarma Karakol Komutanlığı binaları ile üs bölgelerine PKK tarafından bu akşam saat 18.30 sıralarında yapılmak istenen saldırı son anda önlendi.

DHA'nın haberine göre, tabur komutanlığı ve jandarma karakolunun üs bölgelerinde bulunan mevzilere sızmaya çalışan kalabalık bir PKK’lı grubu termal kameralar ve nöbetçi askerler tarafından fark edilince çatışma çıktı. PKK’lılar, Karakol ve Tabur ile askerlere biksi uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Karakol ve taburda görevli askerler ise PKK’lılara ağır makinalı ve uçaksavarlar ile anında karşılık verdi. PKK’lıların bulunduğu üç bölge yoğun ateş altına tutuldu. Güvenlik güçlerinin yoğun ateşine rağmen askerlerin bulunduğu mevzilere sızmaya çalışan PKK’lılara uçaksavarların yanısıra havanlar atıldı. Karakol ve Tabur’da görevli askerlerin mevzilere sızmaya çalışan PKK’lılara havan atması üzerine, PKK’lılar ormanlık alana doğru geri kaçarak izlerini kaybettirmeye çalıştı.

PKK’lıların geri çekilmesinden sonra Tabur komutanlığından askerler stratejik noktalara sevk edilip konuşlandırılırken, 2 kobra helikopteri ise bölgede keşif uçuşu yaptı ve PKK’lıların bulunabileceği bazı bölgeyi bombaladı. PKK’lıların saldırısından sonra Tabur komutanlığı ile Jandarma Karakol Komutanlığı’nda güvenlik en üst seviyeye çıkarılırken, Tunceli il genelindeki diğer karakolları ise saldırı yapılabileceği ihtimaline karşı uyarıldı. Bölgede helikopter destekli operasyonlar halen devam ediyor.

 

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